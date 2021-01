Het WK veldrijden lijkt komend weekend gewoon door te kunnen gaan in Oostende, waar afgelopen week een corona-uitbraak werd geconstateerd. Burgemeester Bart Tommelein is na overleg met de landelijke autoriteiten in België optimistisch gestemd.

"We hebben alles goed besproken en zullen sowieso nog nieuwe, strengere maatregelen voorstellen aan het team experts. Maar ik ben wel gerustgesteld omdat er geen uitbraak is van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Oostende", zegt Tommelein maandag in gesprek met Sporza.

Een dag eerder stelde diezelfde burgemeester het doorgaan van het WK nog ter discussie. Tommelein bevestigde in het Belgische actualiteitenprogramma De Zevende Dag dat er minstens zestien bewoners van Oostende besmet zijn geraakt met de (mogelijk besmettelijkere) Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

Het aantal besmettingen lijkt onder controle, waardoor het WK normaal gesproken gewoon door kan gaan. "Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het parcours toch goed afgeschermd is. We dringen er ook op aan dat de mensen die daar zijn ook enkel de mensen zijn die daar écht nodig zijn", aldus Tommelein.

'Ramp voor de stad dat er geen publiek bij kan zijn'

De burgemeester van Oostende vindt het wel jammer dat er geen publiek bij kan zijn. "Dat is een ramp, ook voor de stad. Maar dat mensen die daar niet echt horen te zijn nu ook moeten wegblijven, is in het belang van iedereen. Ik heb er vertrouwen in dat het goed zal aflopen."

Het WK veldrijden wordt zaterdag (beloften mannen en vrouwen elite) en zondag (beloften vrouwen en mannen elite) gehouden in Oostende. Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado verdedigen hun wereldtitels in de Belgische kustplaats.

Deceuninck-Quick-Step maakte maandag bekend dat drievoudig wereldkampioen Zdenek Stybar ook aan de start zal verschijnen in Oostende. De 35-jarige Tsjech veroverde in 2010, 2011 en 2014 goud.