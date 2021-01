Tom Dumoulin heeft contact gehad met oud-ploeggenoot Marcel Kittel om te praten over zijn mentale problemen en zijn besluit om voorlopig te stoppen. De 32-jarige oud-sprinter, die tijdens zijn carrière ook worstelde met verwachtingen en bepaalde levensvragen, verwacht dat de Giro-winnaar van 2017 hier sterker uit zal komen.

"Van buiten lijkt dit een luxeprobleem, maar het is een heel menselijk probleem", vertelt Kittel, jarenlang ploeggenoot van Dumoulin bij Giant-Shimano en Giant-Alpecin, tegen NOS Langs de Lijn.

"Als topsporter heb je nooit de kans gehad om na te denken over wat je wil en wie je bent. Je bent opgegroeid met doelen die je moet halen, en dat gaat door als je prof bent", aldus Kittel.

"Daardoor kom je nooit op een punt waarop je even adem kan halen, terwijl dat wel nodig is. Het kost namelijk veel energie als je bepaalde antwoorden op vragen niet hebt. En dan maakt het niet uit hoe succesvol je bent geweest, het gaat erom wat je wil in je leven."

Kittel, die veertien etappezeges boekte in de Tour, nam in 2015 een pauze in zijn carrière. Hij kwam sterk terug, maar na een nieuwe pauze in 2019 stopte hij opnieuw. "Ik zag toen geen reden meer om door te gaan, en ik ben nu heel gelukkig met mijn gezin."

Tom Dumoulin en Marcel Kittel tijdens de Giro van 2016. Tom Dumoulin en Marcel Kittel tijdens de Giro van 2016. Foto: Pro Shots

'Hij moet nu egoïstisch zijn'

De afgelopen periode kreeg Kittel een bericht van de dertigjarige Dumoulin, die zaterdag bekendmaakte dat ook hij een pauze neemt. De Limburger lijkt te worstelen met dezelfde levensvragen als Kittel in het verleden.

"We hebben gebeld en ik heb verteld hoe ik het beleefd heb", zegt Kittel. "Het is indrukwekkend hoe proactief Tom ermee omgaat. Hij wil dit probleem aanpakken en dat is belangrijk. Hij moet nu egoïstisch zijn en daar komen waar hij heen wil. De rest moet wachten."

Kittel is daarom blij dat Dumoulin de tijd en de steun krijgt van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Ik weet zeker dat hij hier goed uit komt, dat hij een besluit neemt dat hem gelukkig maakt. Maar dat kan alle kanten opgaan. Belangrijk is dat hij positief is en trots op alles wat hij al bereikt heeft in zijn carrière."