Bondscoach Gerben de Knegt heeft zondag de selectie bekendgemaakt waarmee de Nederlandse veldrijders komend weekeinde in alle vier de categorieën mikken op succes op het WK in het Belgische Oostende.

De mannenploeg wordt uiteraard aangevoerd door titelverdediger Mathieu van der Poel. Bij de vrouwen zijn er tal van Nederlandse kanshebbers onder wie titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado.

"In alle vier de wedstrijden maken we kans op de wereldtitel, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat ik er bij voorbaat van uitga dat we daarmee ook alle keren gaan winnen", zegt De Knegt, die het zekerst van zijn zaak is bij de elitevrouwen.

"Daar hebben we meerdere kanshebbers om het goud te veroveren. In alle andere categorieën is er zeker concurrentie van buiten onze landgrenzen. Zo verwacht ik bij de elitemannen fel weerwerk van de Belgische uitdager Wout van Aert."

Overigens is het niet zeker of het WK doorgaat. In Oostende is dit weekend een corona-uitbraak geconstateerd. "Het WK staat momenteel ter discussie", zei burgemeester Bart Tommelein zondag. "Alles zal afhangen van de evolutie van het aantal besmettingen."

De vrouwencross staat gepland voor zaterdag, de mannen rijden zondag.