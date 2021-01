Wout van Aert ziet Mathieu van der Poel ondanks zijn wereldbekerzege in Overijse als favoriet voor het WK veldrijden van volgende week in Oostende. De Belg bleef zijn rivaal, die wel al vroeg in de wedstrijd lekreed, zondag ruim een minuut voor.

"Het is een heel ander soort parcours in Oostende op dat zand", blikte Van Aert na zijn zege in Overijse alvast vooruit op het WK. "Dit was vooral een goede test voor de conditie. Wij zijn altijd de favoriet, maar ik schat zijn kansen net iets hoger in op basis van wat hij dit seizoen heeft laten zien."

Van Aert profiteerde in de laatste wereldbekerveldrit van het seizoen van materiaalpech bij Van der Poel, die in de tweede ronde lekreed. De 26-jarige renner van Jumbo-Visma sloeg al snel een gat. De Nederlander kwam nog wel bijna terug, maar wist mede door twee valpartijen niet meer terug te komen.

Van Aert, die dankzij zijn zege de wereldbeker veroverde, was er na de lekke band van zijn concurrent nog niet gerust op dat de overwinning binnen was. "Ik zat niet op mijn gemak en hield er rekening mee dat hij terug zou komen", aldus de drievoudig wereldkampioen. "Maar ik moest gewoon doorgaan. Ik wilde nu het konijn zijn in plaats van de jager."

Mathieu van der Poel reed al vroeg lek in Overijse. Mathieu van der Poel reed al vroeg lek in Overijse. Foto: ANP

Van der Poel: 'Houd het wat mij betreft maar op fiftyfifty'

Volgens Van der Poel was zijn lekke band bepalend voor de wedstrijd. "Het was een slecht moment om lek te rijden. Ik moest de hele klim nog doen. Dat kostte kracht, dus ik was verbaasd dat ik zo dichtbij kwam. Maar na weer een foutje was het gedaan. Wout is ook sterk; ik had niet veel over in zijn wiel in de eerste twee ronden."

De 26-jarige renner van Alpecin-Fenix klopte Van Aert zaterdag nog in de Flandriencross. In onderlinge confrontaties leidt de Nederlander, die eveneens drie wereldtitels op zijn palmares heeft staan, dit seizoen met 5-3.

Desondanks ziet Van der Poel zichzelf niet als favoriet op het WK. "Houd het wat mij betreft maar op fiftyfifty", liet de titelverdediger weten. "Psychologische spelletjes zijn niet nodig. We weten allebei wat we waard zijn. Het zal erom spannen."

De wereldtitelstrijd bij de mannen staat volgende week zondag op het programma, maar volgens burgemeester Bart Tommelein van Oostende staat het doorgaan van het WK ter discussie. In de Belgische kustplaats is dit weekend een corona-uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant geconstateerd.