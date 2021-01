Voormalig wielrenster Tara Gins gaat om een opmerkelijke reden toch niet aan de slag als ploegleider bij een mannenploeg. De dertigjarige Belgische, die de naam van de wielerploeg niet noemt, laat via Instagram weten dat ze vanwege een "ongepaste fotoshoot" alsnog is geweigerd.

Gins, die zelf een korte loopbaan achter de rug heeft als prof, was al actief als ploegleider bij de kleine Belgische vrouwenploeg S-Bikes AGU en ook de koersdirecteur bij de vrouwelijke editie van Driedaagse Brugge-De Panne. Dit jaar zou ze aan de slag gaan als ploegleider bij een mannenploeg.

"Dat is iets waar ik enorm naar uitkijk, want dat is de richting die ik uit wil", schrijft Gins op Instagram. "Maar blijkbaar heeft iemand een probleem gemaakt van een foto in een boekje van mij. Ik vind het nu niet erg dat het niet meer doorgaat. Het is waarschijnlijk beter zo. Ik wil niet samenwerken met mensen die mijn capaciteiten niet zien en enkel met de kudde meelopen."

Volgens Gins gaat het om een "professionele fotoshoot" waardoor ze niet meer welkom is als ploegleider bij de mannenploeg. "Ja, het was een inkomen. Maar blijkbaar is die fotoshoot te ongepast om met renners te mogen samenwerken. Blijkbaar is een foto belangrijker dan capaciteiten of ervaring."

'Ik ben letterlijk aangerand'

Gins gaat in haar betoog ook in over de "dubbele standaard" in de wielerwereld en geeft aan een hoop te hebben meegemaakt als vrouwelijke wielrenner op het gebied van seksuele intimidatie.

"Ik ben letterlijk aangerand", vervolgt Gins. "Een mechanieker kroop ooit bij mij in de douche na training. Ik ben gekust door stafleden zonder dat ik dat wou. Ik moest die mensen van mij weg duwen. Ik kreeg ongepaste opmerkingen van een ploegleider die zei dat ik er geil uitzag."

"Ik ben tegen al die zaken ingegaan en heb alles van mij afgeduwd. Ik heb alles op mijn eigen manier proberen oplossen. Net dat maakt dat ik het nu nog frustrerender vind dat mijn kansen nu worden ontnomen door eikels die dubbele standaarden hanteren. Ik ben gestopt met koersen en wil verder mijn ding doen en kansen krijgen. Helaas kan je als man iets meer in het wereldje."