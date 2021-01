Ploegleider Merijn Zeeman van Jumbo-Visma heeft begrip voor het besluit van Tom Dumoulin om voorlopig te stoppen met wielrennen. De Nederlandse ploeg probeerde de Limburger al langer te helpen met zijn persoonlijke problemen en is dan ook niet verrast dat hij voor onbepaalde tijd niet meer in actie komt.

"Al in het vorige seizoen hebben we Tom alle hulp aangeboden. Uiteindelijk bleef dezelfde vraag bij hem opkomen en heeft hij in nauw overleg met ons besloten voorlopig een break te nemen en tot zichzelf te komen", zegt Zeeman zaterdag.

De dertigjarige Dumoulin liet weten dat hij zich al bijna een jaar niet meer goed in zijn vel voelt en niet meer gelukkig is als profwielrenner. Ondanks professionele hulp voelt de winnaar van de Giro d'Italia in 2017 zich genoodzaakt voorlopig te stoppen.

"Dat betekent dat we voorlopig een heel goede renner gaan missen, maar uiteindelijk is het zo dat de mens altijd boven de atleet gaat", benadrukt Zeeman. "Dat hij zijn levensvragen nog niet heeft beantwoord, komt voor ons niet als een verrassing. Dit overstijgt topsport. Het is Toms beslissing en daar steunen wij hem in."

Van Aert: 'Hopelijk komt Dumoulin sterker terug'

Dumoulin presteert al langer niet naar behoren. De voormalige renner van Sunweb miste een groot deel van het wielerjaar 2019 door blessureleed en speelde vorig seizoen een bijrol bij Jumbo-Visma.

In de Tour de France kon hij de verwachtingen als een van de drie kopmannen niet waarmaken, in de Ronde van Spanje stapte hij af en op de WK wielrennen deed de wereldkampioen tijdrijden van 2017 niet mee om de medailles.

Ploeggenoot Wout van Aert is niet volledig verrast door het besluit van Dumoulin. "Hij heeft er natuurlijk lang uitgelegen en binnen de ploeg merkten we al dat zijn terugkeer met ups en downs ging. Ik hoop dat dit een beslissing van hem is om sterker terug te komen", zei de Belg na de Flandriencross in Hamme.

"Voor mij persoonlijk is het moeilijker te begrijpen dat je het plezier in wielrennen kwijtraakt, omdat ik zelf goed in mijn vel zit. Maar ik denk dat iedereen moeilijke periodes heeft gehad in zijn loopbaan en daar moet je respect voor hebben. Ik hoop voor Tom dat het goedkomt."