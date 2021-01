Mathieu van der Poel heeft zaterdag voor de vijfde keer op rij de zege gepakt in de Flandriencross in het Belgische Hamme. Bij de vrouwen pakte Ceylin del Carmen Alvarado de zege.

Van der Poel was zeven seconden sneller dan zijn grote rivaal Wout van Aert. De Belg Laurens Sweeck kwam op ongeveer een minuut achterstand als derde over de meet.

De 26-jarige Van der Poel kwam samen met Michael Vanthourenhout al vroeg voorop en sloeg een gaatje na een foutje van de Belg. Van Aert rukte daarachter al snel op naar de tweede plaats en hield het gat met de koploper op zo'n twaalf seconden. In de slotronde achterhaalde Sweeck de Brit Tom Pidcock en reed naar de derde plek.

Door de winst in de Flandriencross kan drievoudig wereldkampioen Van der Poel met een goed gevoel toeleven naar het WK veldrijden van volgend weekend in Oostende. Het was de laatste wedstrijd van de Nederlander in de aanloop naar de titelstrijd. De 26-jarige Van Aert, eveneens drievoudig wereldkampioen, rijdt zondag nog in het Belgische Overijse.

Louter Nederlanders in top vijf bij vrouwen

Alvarado was zaterdag bij de vrouwen een klasse apart in Hamme. De wereldkampioene kwam na vijf ronden solo aan en de rest van de top vijf bestond met Denise Betsema, Manon Bakker, Lucinda Brand en Fem van Empel ook louter uit Nederlanders. Sanne Cant was op de zesde plaats de beste niet-Nederlandse.

Alvarado kwam na valpartijen van Brand en Betsema in de tweede ronde alleen voorop. De renster van Alpecin-Fenix hield die voorsprong daarna overtuigend vast.

Betsema knokte zich aan het einde terug naar de tweede plaats en liep daarmee in het klassement van de X²O Badkamers-trofee in op leidster Brand.