Tom Dumoulin gaat de komende periode proberen de vraag wat hem nou echt gelukkig maakt als wielrenner en als mens te beantwoorden. De renner van Jumbo-Visma kondigde zaterdag plotseling aan tijdelijk te stoppen.

Dumoulin werd zaterdagochtend voor het eerst in lange tijd vrolijk wakker op het trainingskamp van zijn ploeg in het Spaanse Alicante. De tijdrijder had een dag eerder na overleg met de ploegleiding besloten om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan.

"Misschien heb ik over twee maanden weer goede moed", zegt de dertigjarige Limburger op de website van Jumbo-Visma. "En misschien wordt het een heel ander pad. Maar dit besluit voelt goed, alsof ik een rugzak van 100 kilo heb afgedaan."

De winnaar van de Giro d'Italia in 2017 vertelde al lange tijd moeite te hebben met het verwachtingspatroon van de buitenwacht. "Opeens werd ik 'Tom Dumoulin, de grote Nederlandse wielrenner'. Ik was gewend om alleen mijn eigen verwachtingen te hebben en plots waren er veel meer mensen die dingen van mij verwachtten."

"Misschien wil ik over een tijdje weer wielrenner zijn", kijkt de wereldkampioen tijdrijden van 2017 vooruit. "Maar dan is het wel belangrijk dat ik me veel minder ga aantrekken van wat anderen van mij vinden."

Dumoulin blij met reactie Jumbo-Visma

Vrijdag sprak Dumoulin nog ogenschijnlijk opgewekt zijn doelstellingen voor het nieuwe seizoen uit. Hij zou voor het eerst in jaren de Ronde van Vlaanderen rijden en de Tour de France en Olympische Spelen zouden zijn hoofddoelen worden.

Dat hij een dag later zo abrupt het besluit nam om tijdelijk te stoppen, werd volgens de renner door de ploegleiding goed ontvangen. "De ploeg is nergens in tekortgeschoten. Ik ben heel blij met hoe ze reageerden en voel me gesteund."

"Voor Jumbo-Visma heeft het ook geen zin dat ik zo blijf aanmodderen, dat ik twaalfde word in de Tour en vijfde op de Spelen. Daar is niemand bij gebaat."

De komende periode gaat Dumoulin veel nadenken en praten. "Ik moet echt even weg uit de mallemolen van het wielrennen. Dan kan ik besluiten wat ik nou echt wil op de fiets en met de rest van mijn leven."