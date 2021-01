Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen. De dertigjarige Limburger voelt zich ongelukkig en heeft na overleg met zijn ploeg Jumbo-Visma besloten om voor onbepaalde tijd met verlof te gaan.

"Ik voel al maanden of misschien al een jaar dat ik moeilijk mijn weg kan vinden als Tom Dumoulin, de wielrenner", zegt de winnaar van de Giro d'Italia in 2017 zaterdag in een videoboodschap op de site van zijn ploeg.

"Ik wil graag dat iedereen blij is met mij. De ploeg, de sponsoren, mijn vrouw, mijn familie en mijn ploeggenoten. Ik wil het voor iedereen goed doen en ben een beetje mezelf vergeten."

De aankondiging van Dumoulin komt als een totale verrassing. Vrijdag kondigde hij nog aan dat hij dit jaar mee zou doen aan de Ronde van Vlaanderen. Ook zou Dumoulin dit jaar deelnemen aan de Tour de France en de Olympische Spelen.

Dumoulin nam vrijdag besluit om voorlopig te stoppen

Dumoulin geeft een dag later aan dat hij niet goed weet wat hij wil. "Die vraag zit al heel diep van binnen op te borrelen. Je krijgt de tijd niet om die vraag te beantwoorden, want je zit in een sneltrein op weg naar de volgende wedstrijd."

"Wat wil ik nou? Wil ik wielrenner zijn en zo ja hoe? Als ik de Tour wil winnen, hoe moet ik daar naar toe te werken? Ik leg die vraag steeds bij anderen neer, maar dat levert geen resultaat en levert mij geen geluk op. Ik werd er langzaam ongelukkig van."

Vrijdagavond nam Dumoulin vervolgens het besluit om voorlopig een punt achter zijn loopbaan te zetten. "En dat voelt nu heel goed", vervolgde Dumoulin. "De ploeg steunt me en het voelt echt alsof er een rugzak van 100 kilo van me af is gegaan. Ik werd helemaal vrolijk wakker. Dat zegt genoeg lijkt me."