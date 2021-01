Tom Dumoulin stopt voorlopig met wielrennen. De dertigjarige Limburger voelt zich ongelukkig en heeft in overleg met zijn ploeg Jumbo-Visma besloten om voor onbepaalde tijd met verlof te gaan.

"Ik voel al maanden of misschien al een jaar dat ik moeilijk mijn weg kan vinden als Tom Dumoulin, de wielrenner", zegt de winnaar van de Giro d'Italia in 2017 zaterdag in een videoboodschap op de site van zijn ploeg.

"Ik wil graag dat iedereen blij is met mij. De ploeg, de sponsoren, mijn vrouw, mijn familie en mijn ploeggenoten. Ik wil het voor iedereen goed doen en ben mezelf een beetje vergeten."

De aankondiging van Dumoulin komt als een totale verrassing. Vrijdag maakte hij nog bekend dat hij dit jaar mee zou doen aan de Ronde van Vlaanderen. Ook zou hij dit jaar deelnemen aan onder meer de Tour de France en de Olympische Spelen.

Dumoulin liet zaterdag echter weten dat hij niet goed weet wat hij wil. "Die vraag zit al heel lang diep van binnen op te borrelen. Je krijgt de tijd niet om die vraag te beantwoorden, want je zit in een sneltrein op weg naar de volgende wedstrijd."

"Wat wil ik nou? Wil ik wielrenner zijn en zo ja, hoe? Als ik de Tour wil winnen, hoe moet ik daarnaartoe werken? Ik leg die vraag steeds bij anderen neer, maar dat levert geen resultaat op en levert mij geen geluk op. Ik werd er langzaam ongelukkig van."

Tom Dumoulin schreef in 2017 de Giro d'Italia op zijn naam Tom Dumoulin schreef in 2017 de Giro d'Italia op zijn naam Foto: ANP

Dumoulin dacht eerder al aan stoppen

Eerder in zijn loopbaan dacht Dumoulin er al eens over na om te stoppen. Door een knieblessure, darmklachten en de coronacrisis reed hij tussen juni 2019 en augustus 2020 geen enkele koers.

Dumoulin besloot om de draad daarna weer op te pakken en eindigde vorig seizoen onder meer op de zevende plek in de Tour. Ook stapte hij afgelopen jaar af in de Vuelta a España en moest hij op de WK wielrennen zowel in de wegwedstrijd als in de tijdrit genoegen nemen met een bijrol.

Inmiddels heeft Dumoulin dus besloten om voor onbepaalde tijd te stoppen. Hij sluit niet uit dat hij ooit weer terugkeert als professioneel wielrenner. "Wie weet heb ik over twee maanden weer goede moed, maar misschien ook niet."