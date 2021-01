De wielerformatie van Jumbo-Visma heeft sinds dit jaar naast een mannen- ook een vrouwenploeg. Met veelvoudig wereldkampioene Marianne Vos (33) als uithangbord en verder vooral veel talentvolle rensters wil het team de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen helpen te versnellen.

Bij de schaatstak van Jumbo-Visma zijn ze niet anders gewend dan dat er successen behaald worden met mannen én vrouwen. "En dat voelt volledig gelijkwaardig. We zijn net zo blij met een titel bij de mannen als bij de vrouwen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van de wielerploeg. "Ik realiseer me nu dat het heel logisch is dat we die stap ook binnen het wielrennen gaan maken."

Het was al enige tijd een grote wens van algemeen directeur Richard Plugge om onder de grote paraplu van Jumbo-Visma ruimte te maken voor een vrouwenploeg. "Ik ben er supertrots op dat het gelukt is. Het is 2021, de sport is er voor vrouwen en mannen", aldus Plugge. "We gaan nu bouwen aan een winnende organisatie en een gezondere vrouwenwielersport."

Met Vos, die overkwam van CCC-Liv, legde Jumbo-Visma de ideale kopvrouw vast voor een nieuwe ploeg. "Met Marianne hebben we een icoon in het team, persoonlijk vind ik dat prachtig", zegt Zeeman. "Zij staat al zo lang aan de top. Ik denk dat ze een van de grootste Nederlandse sportsters ooit is. Het mooie is dat ze nog steeds beter wil worden en wij vinden het leuk om haar daarbij te helpen."

De volledige vrouwenploeg van Jumbo-Visma, met in het midden Marianne Vos en uiterst rechts Esra Tromp. De volledige vrouwenploeg van Jumbo-Visma, met in het midden Marianne Vos en uiterst rechts Esra Tromp. Foto: Jumbo-Visma

Vos: 'Het was geen eenvoudig beslissing'

Vos moest wel even nadenken toen ze vorig jaar gevraagd werd voor het nieuwe geel-zwarte team. "Het was geen eenvoudige beslissing, want ik zat al heel lang bij mijn vorige team", aldus de Brabantse, die sinds haar profdebuut in 2006 bij CCC-Liv of een van de voorgangers van die ploeg koerste. "Maar Jumbo-Visma is zo'n mooie en professionele organisatie, met heel veel kennis en ervaring. Dat was voor mij een belangrijke reden om hiervoor te kiezen."

Naast Vos bestaat het vrouwenteam van Jumbo-Visma uit Nederlandse rensters Jip van den Bos, Riejanne Markus, Anouska Koster, Nancy van der Burg, Aafke Soet, Teuntje Beekhuis, Karlijn Swinkels, de Duitse Romy Kasper, de Belgische Julie Van de Velde, de Deense Pernille Mathiesen en de Britse Anna Henderson. Daarmee is vooral ingezet op talent.

"2021 wordt een leerjaar en een ontdekkingstocht voor de hele ploeg", zegt Esra Tromp, de pas dertigjarige teammanager die overkwam van Parkhotel Valkenburg. "Vervolgens hebben we een plan voor de komende drie jaar om de beste ploeg van de wereld te worden."

Zeeman benadrukt dat de vrouwenploeg de tijd krijgt om zich te ontwikkelen, zoals de mannenploeg ook meerdere jaren nodig had om tot een topformatie uit te groeien. "Er moet in het vrouwenwielrennen nog wel wat gebeuren. De basis is nog niet op het niveau dat we gewend zijn van de mannen. Maar daar liggen dus ook veel mogelijkheden. Het voelt goed om kennis te kunnen delen en een hoogwaardig programma aan te kunnen bieden."