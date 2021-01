Dylan Groenewegen zal na zijn schorsing van negen maanden zoveel mogelijk in de luwte zijn rentree maken. De 27-jarige sprinter begint in mei met kleinere koersen en zal in 2021 niet veel WorldTour-wedstrijden rijden.

"Ik hoop dat ik straks weer plezier aan het koersen kan beleven", zegt Groenewege vrijdag. "Er is veel gebeurd en daarmee houden we rekening bij mijn terugkeer. Natuurlijk hoop ik weer om de overwinning te kunnen sprinten, maar het belangrijkste is eerst dat ik mijn plek in het peloton terugvind."

De Amsterdammer mag tot 7 mei niet in actie komen. Hij accepteerde in november een schikking van de UCI van negen maanden schorsing voor zijn aandeel in de crash in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen liep bij die val zwaar letsel op. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step kan inmiddels weer trainen en aan een rentree denken.

"Het voelt niet goed dat ik van mijn lijn ben afgeweken. Ik vraag me ook af hoe dit kon. Dat neem ik mezelf zeker kwalijk", aldus Groenewegen. "Je probeert te reconstrueren wat je in de volle sprint hebt gedacht. Je kunt er nog zo vaak naar kijken, het blijft iedere keer heel schokkend om te zien. Het is onbewust gebeurd en daar voel ik me heel naar over."

De afschuwelijke val in de Ronde van Polen. De afschuwelijke val in de Ronde van Polen. Foto: ANP

Groenewegen maakt rentree in Hongarije

Groenewegen zal in de Ronde van Hongarije (12-16 mei) zijn rentree maken na zijn schorsing. Daarna rijdt hij de Ronde van Noorwegen, Rund um Köln en de ZLM Tour.

"We hebben er heel veel over gesproken en lang over nagedacht en we gaan het proces met Dylan heel rustig opbouwen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Groenewegens ploeg Jumbo-Visma.

"Hij gaat beginnen in kleinere wedstrijden, zodat hij in de luwte blijft en echt de tijd krijgt om te herstellen van alles. Ook omdat we het herstelproces rondom Fabio heel nadrukkelijk volgen. We hopen echt dat Fabio weer heel snel in competitie zal zijn."

In het tweede deel van het seizoen zal Groenewegen met de Hamburg Cyclassics, de BinckBank Tour en de Ronde van Guangxi nog wel een aantal WorldTour-koersen rijden. "We willen Dylan de kans geven weer te wennen aan het peloton, de hectiek in de finales, en heel geleidelijk komt hij weer in grotere wedstrijden terecht", aldus Zeeman.

"De doelstelling voor Dylan in 2021 is dat hij zichzelf weer helemaal terug kan vinden. Ik heb tegen hem gezegd dat hij zich na dit seizoen hopelijk weer echt een wielrenner voelt. Dat hij denkt: ik heb een heel zware periode achter me gelaten en in 2022 kan ik vanaf het begin van het seizoen weer volwaardige renner renner zijn, waar niks speciaals meer aan is."