Tom Dumoulin start komend wielerseizoen voor het eerst sinds 2012 in de Ronde van Vlaanderen. De Limburger had al eens eerder tegen Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma, gezegd wel wat te voelen voor de kasseienklassiekers in het voorjaar.

"We zijn toch een beetje zoekende, dus we hebben besloten om het roer wat om te gooien dit voorjaar. Ik ga eens een keer kasseien rijden. Dat wordt wel lachen", zegt Dumoulin vrijdag. "Ik heb er vertrouwen in dat ik best ver kan komen. Al is Wout van Aert natuurlijk onze kopman."

De dertigjarige Dumoulin begint zijn seizoen in Italië met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Daarna volgen optredens op de kasseien van de E3 Saxo Bank Classic, voorheen de E3 Prijs, en dus 'Vlaanderen', waar hij negen jaar geleden de finish niet haalde.

"Ik zal de Ardenner klassiekers missen, maar kijk uit naar de Ronde van Vlaanderen", zegt Dumoulin. "Als we in de Eneco Tour of BinckBank Tour naar Geraardsbergen reden, was ik ook altijd goed. Het doel is winnen met Wout, maar het zijn altijd open wedstrijden. Er kan veel gebeuren."

"Vorig jaar zat Wout alleen, ook omdat we Mike Teunissen door een blessure misten. Het eerste doel zal zijn Wout voorin te krijgen, maar misschien is het nodig dat iemand anders van ons in de finale aanvalt. Je weet het nooit."

'2020 was om tal van redenen een moeilijk jaar'

In de Tour de France gaat Dumoulin opnieuw als gedeeld kopman rijden, met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Hij wil de teleurstelling van afgelopen jaar eruit fietsen. Na een jaar vol blessureleed werd 2020 niet het jaar waarop hij gehoopt had.

"Het was om tal van redenen en moeilijk jaar, de situatie rond corona vooral, maar ook mijn blessure (zitvlak, red.) in de Tour, misschien een gevolg omdat ik lang niet gekoerst had. De eerste week kon ik het nog bijbenen, maar ik voelde dat ik niets extra's had", blikt Dumoulin nog eens terug op het afgelopen jaar.

Na de Tour volgt komend jaar met de Olympische Spelen in Tokio nog een fraaie uitdaging. "Ook daar kijk ik naar uit, als het door kan gaan. Er ligt een mooi parcours, zowel voor de tijdrit als de wegrace. We stappen meteen na de Tour het vliegtuig in."