Jumbo-Visma is ook dit jaar van plan om met drie kopmannen (Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk) te starten in de Tour de France. De Nederlandse wielerploeg wil komende zomer wel met de gele trui in Parijs staan.

Jumbo-Visma maakte vrijdag via het verspreiden van een aantal video-interviews de plannen voor 2021 bekend. Vanwege de situatie rond het coronavirus zag de ploeg af van een teampresentatie.

De geel-zwarte formatie zal op zaterdag 26 juni in Brest met bijna dezelfde ploeg als vorig jaar aan de Tour beginnen. Roglic, Dumoulin en Kruijswijk krijgen steun van de Nederlanders Mike Teunissen - die er vorig jaar niet bij was - en Robert Gesink, de Amerikaan Sepp Kuss, de Belg Wout van Aert en de Duitser Tony Martin.

Vorig seizoen wilde Jumbo-Visma ook met zijn drie sterkste klassementsrenners naar de Ronde van Frankrijk, maar Kruijswijk moest een paar weken voor de Tour-start afhaken door een val in het Critérium du Dauphiné.

Jumbo-Visma was alsnog de sterkste ploeg in de belangrijkste wielerkoers van het jaar en Roglic had ook lang de leiderstrui in zijn bezit, maar op de voorlaatste dag werd hij in een tijdrit door Tadej Pogacar uit het geel gereden.

"Ons Tour-plan is hetzelfde als vorig jaar", zegt teambaas Richard Plugge. "We hebben nog iets recht te zetten. We gaan misschien tactisch een paar andere keuzes maken, maar we zullen op dezelfde manier naar de Tour werken. Primoz is de grote ster, een echte kampioen. Maar ook Steven en Tom kunnen de Tour winnen."

Tom Dumoulin troost Primoz Roglic na de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour van 2020. Tom Dumoulin troost Primoz Roglic na de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour van 2020. Foto: Pro Shots

Dumoulin: 'Roglic zal als leider de Tour ingaan'

Voormalig Giro-winnaar Dumoulin, die vorig jaar zevende werd in de Tour, is vol vertrouwen dat hij nog steeds kan meedoen om de eindzege in de grote rondes. "Ik werd in 2018 al een keer tweede in de Tour en ben dezelfde persoon. Dan kun je ook winnen, zeker met twee tijdritten in het parcours."

"Ik hoop in topvorm te zijn. Natuurlijk heeft Primoz hetzelfde doel. Hij is al twee jaar de beste renner van de wereld en zal als leider de Tour ingaan met Steven en mij als schaduwkopmannen. Primoz is de main guy, maar dat zegt niet dat we niet kunnen switchen als ik in de vorm van mijn leven ben en hij net wat minder is."

Plugge: "Ik ga ervan uit dat Tom dit jaar beter is. We zien nu al dat hij een stap verder is dan vorig jaar. Hij had al een moeilijk 2019 achter de rug en daar kwam die COVID-periode overheen, waardoor hij niet de kans kreeg weer te beginnen. Het was steeds maar wachten."

Selecties Jumbo-Visma Giro: George Bennett, Edoardo Affini, Koen Bouwman, David Dekker, Tobias Foss, Jos van Emden, Chris Harper en Paul Martens

Tour: Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Mike Teunissen, Wout van Aert, Tony Martin en Robert Gesink

Bennett kopman in Giro

Ook in de andere twee grote rondes wil Jumbo-Visma voor het podium gaan. In de Giro d'Italia (8-30 mei) is George Bennett de kopman. Dat was vorig jaar ook het plan, maar toen werd de Nieuw-Zeelander op het laatste moment aangewezen als de vervanger van Kruijswijk in de Tour.

In de Vuelta a España zijn Kruijswijk en Kuss aangewezen als de beschermde renners. Roglic, die de Ronde van Spanje de afgelopen twee jaar won, staat gepland voor de Tour en de Olympische Spelen en rijdt daardoor niet de Ronde van Spanje.