Met onder anderen Tadej Pogacar, Chris Froome, Adam Yates en topsprinters Sam Bennett en Caleb Ewan beschikt de Ronde van de Emiraten over een zeer sterk deelnemersveld. Eerder werd al bekend dat ook Mathieu van der Poel aan de start zou staan.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten begint op 21 februari. Na het wegvallen van de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race is de etappekoers in het Midden-Oosten de eerste WorldTour-koers van het jaar.

Pogacar won vorig jaar de Tour de France en eindigde als tweede in het eindklassement van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Adam Yates won de koers vorig jaar en keert nu terug om zijn titel te verdedigen.

De organisatie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten maakte ook de deelname van Froome bekend. De viervoudig Tour-winnaar zal zijn eerste koers in het shirt van zijn nieuwe ploeg Israel Start-up Nation rijden.

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna staat eveneens op de deelnemerslijst, net als de sprinters Bennett, Ewan, Pascal Ackermann en Fernando Gaviria.

Van der Poel bereidt zich in VAE voor op klassiekers

Van der Poel kondigde begin deze maand al aan dat hij de Ronde van de Emiraten de voorkeur geeft boven de Belgische koersen Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De alleskunner van Alpecin-Fenix ziet de zevendaagse etappekoers als goede voorbereiding op de voorjaarsklassiekers.

Het etappeschema van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is nog niet bekend. Vorig jaar moesten de laatste twee etappes worden afgelast wegens de uitbraak van COVID-19, waarna enkele renners nog twee weken in quarantaine in het hotel zaten.