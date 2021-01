Annemiek van Vleuten kijkt vol vertrouwen uit naar haar nieuwe avontuur in dienst van Movistar. De Europees kampioene op de weg heeft een goed gevoel na de eerste kennismakingen met haar nieuwe Spaanse ploeg.

"Ik ben van de ene familie naar de andere gegaan", zei de 38-jarige Van Vleuten donderdag bij een digitale perspresentatie van Movistar, dat haar overnam van het Australische Mitchelton-SCOTT.

"Na vijf jaar vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en om bij Mitchelton-SCOTT plaats te maken voor nieuwe rensters. Zelf krijg ik nieuwe energie in een nieuwe omgeving bij een nieuw team met nieuwe mensen en een andere cultuur."

Van Vleuten heeft het gevoel dat ze in de herfst van haar loopbaan nog mooie dingen kan laten zien bij Movistar. "Vanaf dag één merk ik dat de sfeer hier heel goed is. Ik zie veel goede dingen en ik heb er veel vertrouwen in dat ik in dit team alleen maar beter zal worden."

In dienst van Mitchelton-SCOTT was Van Vleuten al erg succesvol. Ze won de afgelopen jaren onder meer Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche (twee keer), de Giro Rosa (twee keer) en de wereld- en Europese titel op de weg. Ook werd ze twee keer wereldkampioene tijdrijden.

Afgelopen seizoen werd ze in de aanloop naar de WK tijdrijden in Imola gehinderd door een polsbreuk. Ze moest de tijdrit laten schieten en werd bij de wegwedstrijd tweede op gepaste afstand van Anna van der Breggen.