Wout van Aert heeft donderdag een nieuw contract getekend bij Jumbo-Visma. De succesvolle Belg, voor wie interesse was van andere wielerploegen, blijft tot en met 2024 verbonden aan de Nederlandse formatie.

"Ik ben heel blij dat ik in deze vertrouwde omgeving verder successen kan najagen. Hier voel ik me supergoed en de voorbije jaren hebben uitgewezen dat ik hier goed tot mijn recht kom", zegt Van Aert op de website van Jumbo-Visma.

"Ik hoef je niet uit te leggen dat er meer interesse in me was, maar ik heb persoonlijk nooit gesprekken met een ander team gevoerd. Mijn doel was steeds om hier mijn contract open te breken. We zijn het beste team van de wereld geworden. Het was voor mij het beste om te blijven."

De 26-jarige Van Aert heeft een erg succesvol jaar achter de rug, waarin hij onder meer twee ritten won in de Tour de France, de koers waarin hij een belangrijke rol vervulde namens Jumbo-Visma. Verder was hij de beste in Strade Bianche en Milaan-San Remo en won hij een rit in het Critérium du Dauphiné.

Teammanager Richard Plugge is blij dat "een van de grote sterren van het wielrennen" bij Jumbo-Visma blijft. "We hebben hem geholpen in zijn ontwikkeling en daarom wil hij graag blijven. Al snel wisten we dat van elkaar. Daarna kostten de details nog wat tijd. Ik ben heel blij dat we hem hebben kunnen behouden."

Wout van Aert vervulde een belangrijke rol in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. Foto: Pro Shots

'Ondersteuning rond Van Aert is in ontwikkeling'

Ook sportief directeur Merijn Zeeman vindt het geweldig dat Van Aert heeft bijgetekend. "Wout heeft zich ontpopt tot een geweldige smaakmaker in het wielrennen, een ster zou ik wel willen zeggen. Hij is iemand die de sport leuker maakt om naar te kijken", zegt hij.

Volgens Zeeman is er voor Van Aert in de voorjaarskoersen nog meer te halen met de juiste mensen om zich heen. "Ik denk dat de analyse vorig jaar was dat de ondersteuning onvoldoende was. Daar zijn we mee in ontwikkeling. Dat zal de komende jaren verder gaan. Om ook op dat vlak sterker te worden en Wout de ondersteuning te geven die hij nodig heeft."

Van Aert, die in 2020 bij de WK en in de Ronde van Vlaanderen net naast nog meer prestigieuze zeges greep, bereidt zich momenteel voor op het WK veldrijden van eind deze maand, waar hij zijn rivaal Mathieu van der Poel treft. Ze jagen in Oostende allebei op hun vierde wereldtitel.