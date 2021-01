Chris Froome is voorlopig niet van plan om een punt achter zijn carrière te zetten. De 35-jarige Brit heeft bij Israel Start-Up Nation nieuwe energie gevonden en hoopt na zijn veertigste verjaardag nog op het hoogste niveau actief te zijn.

"In wielerjaren voel ik me relatief jong. Door de ontwikkeling van de sport en voeding is het nu mogelijk voor atleten om steeds langer door te gaan", zei Froome maandag bij een online persmoment van Israel Start-Up Nation.

"Kijk naar een renner als Alejandro Valverde. Hij is veertig jaar, rijdt nog steeds grote rondes en kan zich nog altijd meten met de wereldtop. Dat is op die leeftijd gewoon mogelijk en ik wil dat ook gaan bewijzen."

Viervoudig Tour de France-winnaar Froome begint binnenkort aan zijn eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation, na jarenlang grote successen met INEOS Grenadiers (het voormalige Team Sky) te hebben geboekt.

'Was makkelijkste keuze geweest om met pensioen te gaan'

Het laatste jaar van Froome bij de Britse formatie verliep stroef, mede doordat hij niet helemaal was hersteld van zijn zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019. Hij werd niet meegenomen naar de Tour en speelde in de Ronde van Spanje, zijn laatste koers voor INEOS, een anonieme rol.

"Met pensioen gaan was de makkelijkste keuze geweest, maar ik wilde mijn carrière niet op die manier eindigen", aldus Froome. "De grootste motivatie voor mij is dat ik na vier eindzeges in de Tour de France nog altijd niet het gevoel heb dat ik klaar ben. Ik wil die vijfde titel in Frankrijk en mijn loopbaan afsluiten als ik dat echt wil."

Froome is nog altijd niet helemaal hersteld van zijn zware val in de Dauphiné en ging deze maand daarom niet met Israel Start-Up Nation op trainingskamp naar Italië, maar bleef in Californië. Hij hoopt medio februari in de Ronde van de Algarve te debuteren voor zijn nieuwe ploeg.