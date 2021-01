Wilco Kelderman voelt zich redelijk, nadat dat hij zaterdag een hersenschudding en een breuk in zijn wervelkolom opliep tijdens een trainingskamp van zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe.

Kelderman werd tijdens een trainingsrit in Italië samen met een aantal ploeggenoten aangereden door een auto. De 29-jarige renner reageert maandag op Instagram voor het eerst op het incident.

"Bedankt voor alle berichtjes en steun", schrijft de Nederlander. "Naar omstandigheden gaat het goed met me. Ik zal een paar weken niet kunnen trainen om de breuk in mijn nek te laten herstellen. Eén ding weet ik zeker: ik zal me terugvechten en sterker terugkomen."

Kelderman heeft in zijn carrière al heel veel pech gehad. In de afgelopen jaren kampte hij onder meer met rugproblemen, een gebroken vinger en een gebroken linkersleutelbeen en onderging hij vier operaties aan zijn rechtersleutelbeen.

Bovendien moest de klassementsrenner in 2019 zes weken een brace om vanwege een breuk in een nekwervel.

Vorig seizoen bleef Kelderman fit en leek hij lang op weg naar de eindzege in de Giro d'Italia, maar hij eindigde als derde in Italië. Vervolgens stapte hij in de winter over van Sunweb naar BORA-hansgrohe. Zijn nieuwe ploeg wil hem dit jaar uitspelen als kopman in de Tour de France (26 juni-18 juli).