Tadej Pogacar start dit jaar in de Tour de France én de Vuelta a España. De winnaar van de Ronde van Frankrijk van vorig jaar heeft ook onder meer de Amstel Gold Race en de Olympische Spelen in Tokio op zijn programma staan.

De 22-jarige Pogacar maakte zijn wedstrijdschema maandag bekend bij een digitaal persmoment van zijn ploeg UAE Team Emirates.

De Sloveen begint zijn seizoen eind februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en rijdt in april alle drie de Ardennenklassiekers (Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik). Pogacar kiest voor het Critérium du Dauphiné als voorbereiding op de Tour en hij sluit zijn seizoen af met de Spelen en de Ronde van Spanje.

UAE Team Emirates maakte ook bekend wie als kopmannen in de drie grote rondes zullen fungeren. In de Tour wordt Pogacar bijgestaan door sprinter Alexander Kristoff en aanwinst Marc Hirschi, terwijl sprinter Matteo Trentin en klimmer David de La Cruz de Vuelta zullen rijden.

In de Giro d'Italia zijn klassementsrenners Davide Formolo en Brandon McNulty en sprinter Fernando Gaviria de beschermde renners bij de ploeg van manager Mauro Gianetti.

Pogacar werd vorig jaar bij zijn Tour-debuut de jongste winnaar van de Ronde van Frankrijk in ruim een eeuw. In 2019 eindigde hij bij zijn eerste Vuelta-deelname als derde.

Programma Tadej Pogacar in 2021 21-27 februari: Ronde van VAE

6 maart: Strade Bianche

10-16 maart: Tirreno-Adriatico

5-10 april: Ronde van Baskenland

18 april: Amstel Gold Race

21 april: Waalse Pijl

25 april: Luik-Bastenaken-Luik

30 mei-6 juni: Critérium du Dauphiné

26 juni-18 juli: Tour de France

24/28 juli: Wegrit/tijdrit Spelen

14 augustus-5 september: Vuelta a España

Hirschi krijgt nieuwe rol in Tour

Hirschi beleefde afgelopen jaar zijn doorbraak bij Team Sunweb (het huidige Team DSM), waar zijn contract eerder deze maand verrassend werd ontbonden. De 22-jarige Zwitser won op fraaie wijze een etappe in de Tour de France, schreef de Waalse Pijl op zijn naam en eindigde als tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Dit seizoen zal Hirschi een andere rol krijgen in de Tour. "Ik zal niet meer jagen op ritzeges zoals vorig seizoen, maar ik moet Tadej helpen. Dat is een andere benadering, maar ik denk dat ik er ook veel van kan leren. Ik wil hem aan de tweede eindzege helpen. We starten met een sterk team, want het is belangrijk dat we in zulke wedstrijden meerdere troeven hebben om uit te spelen."

De Tour de France begint op zaterdag 26 juni in Brest en eindigt op zondag 18 juli op de Champs-Élysées in Parijs.