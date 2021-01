Wilco Kelderman blijkt bij een val tijdens een trainingskamp niet alleen een hersenschudding, maar ook een breuk in zijn wervelkolom te hebben opgelopen. Dat meldt zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe zondag.

Kelderman werd zaterdag tijdens een trainingsrit in Italië samen met een aantal ploeggenoten aangereden door een auto. BORA-hansgrohe liet toen al weten dat de 29-jarige Nederlander daar een hersenschudding aan had overgehouden.

De blessures zijn slecht nieuws voor Kelderman, die tijdens zijn loopbaan al veel pech kende en dit jaar bij BORA-hansgrohe de goede lijn van vorig seizoen wil doortrekken. Hij werd in 2020 derde in de Giro d'Italia.

Het is niet bekend hoelang Kelderman nu aan de kant staat. Maandag maakte zijn ploeg nog bekend dat de elfvoudig deelnemer aan een grote ronde eind juni als kopman aan de Tour de France begint.

De automobilist in Italië zag de voorbijrazende renners van BORA-hansgrohe over het hoofd en reed vol op de groep in, laat de Duitse ploeg weten.

Kelderman was niet de enige die fysieke schade aan het incident overhield, want ook de Duitsers Andreas Schillinger (gebroken wervels) en Rüdiger Selig (gebroken wervels) werden naar het ziekenhuis vervoerd. De rest kwam met de schrik vrij.