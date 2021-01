Wilco Kelderman heeft zaterdag een hersenschudding opgelopen tijdens een trainingskamp van zijn ploeg BORA-hansgrohe. De Nederlander werd samen met enkele ploeggenoten aangereden tijdens een trainingsrit in Italië.

"Vandaag waren sommige renners betrokken bij een ongeluk met een auto. Kelderman, Rüdiger Selig en Andreas Schillinger zijn bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Wilco en Rudi hebben een hersenschudding opgelopen, terwijl Andreas in afwachting is van een de laatste onderzoeken", zo laat BORA zaterdagavond op Twitter weten.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Volgens Cyclingnews waren naast Kelderman, Selig en Schillinger ook Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann en Michael Schwarzmann ten val gekomen. Zij lijken in ieder geval geen zware verwondingen te hebben opgelopen, want zij konden op eigen kracht terugkeren naar het hotel van BORA.

BORA-hansgrohe-renner Ide Schelling was niet bij het ongeluk betrokken, maar de 22-jarige Nederlander laat via sociale media wel weten dat "onze stage op een vervelende manier is geëindigd".

"Er heeft een grote valpartij plaatsgevonden met een auto. Alle renners zijn ten val gekomen. Ik had vandaag een engeltje op mijn schouders, aangezien ik besloot om niet een extra half uurtje met de groep mee te gaan", aldus de Hagenaar.

Wilco Kelderman reed twee dagen in de roze leiderstrui in de Giro. Foto: ANP

Kelderman kopman in Tour de France

Kelderman maakte deze winter na vier jaar bij Team Sunweb de overstap naar BORA-hansgrohe. De 29-jarige geboren Amersfoorter tekende voor twee jaar bij de Duitse ploeg. In oktober eindigde hij als derde in de Giro d'Italia.

Kelderman hoopt bij BORA vaker te kunnen strijden om de bovenste plaatsen in het algemeen klassement van een grote ronde. Het is de bedoeling dat hij als kopman aan de komende Tour de France begint.