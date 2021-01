Lucinda Brand en Wout van Aert hebben zaterdag nog maar eens bewezen dat ze in goede vorm zijn in de aanloop naar het WK veldrijden van eind deze maand. De Nederlandse en de Belg waren de besten bij de Zilvermeercross in het Belgische Mol.

De 31-jarige Brand domineerde de wedstrijd bij de vrouwen samen met Denise Betsema, die ze in de finale nipt voorbleef. Marianne Vos kwam als derde over de finish in de wedstrijd die niet meetelde voor een klassement.

Dit seizoen is Brand de succesvolste veldrijdster. In oktober, november en december was ze al negen keer de beste en in Mol boekte de tweevoudig Nederlands kampioene haar eerste overwinning van 2021.

Later op de dag was Van Aert bij afwezigheid van zijn grote rivaal Mathieu van der Poel ongenaakbaar. Zijn landgenoot Laurens Sweeck kon het langst bijblijven en werd tweede, voor de Nederlander Lars van der Haar.

Alle veldrijders werken toe naar het WK van later deze maand in Oostende, waar de cross voor vrouwen op zaterdag 30 januari plaatsvindt. De wedstrijd voor mannen wordt een dag later verreden.