Lucinda Brand heeft zaterdag alweer haar tiende overwinning van het veldritseizoen geboekt. De 31-jarige Nederlandse was precies twee weken voor het WK de beste bij de Zilvermeercross in het Belgische Mol.

Brand domineerde de wedstrijd samen met Denise Betsema, die ze in de finale nipt voorbleef. Marianne Vos kwam als derde over de finish in de wedstrijd die niet meetelde voor een klassement.

Dit seizoen is Brand de succesvolste veldrijdster. In oktober, november en december was ze al negen keer de beste en in Mol boekte de tweevoudig Nederlands kampioene haar eerste overwinning van 2021.

Later op zaterdag finishen de mannen bij de Zilvermeercross in Mol, waar Mathieu van der Poel als winnaar van vorig jaar afwezig is. Wout van Aert staat wel aan de start.

Alle veldrijders werken toe naar het WK van later deze maand in Oostende, waar de cross voor vrouwen op zaterdag 30 januari plaatsvindt. De wedstrijd voor mannen wordt verreden op zondag 31 januari.