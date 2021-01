Mark Cavendish vreesde aan het eind van vorig seizoen even voor het einde van zijn loopbaan, maar de 35-jarige sprinter kreeg op de valreep een contract voor één jaar bij Deceuninck-Quick-Step. De Brit is dolgelukkig dat hij na zes jaar terug is bij de Belgische ploeg.

Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Michael Mørkøv en Shane Archbold kunnen hun lachen niet inhouden als hun nieuwe ploeggenoot op de digitale ploegpresentatie van Deceuninck-Quick-Step antwoord geeft op de vraag of de huidige generatie topsprinters de beste ooit is. "Geen idee", zegt Cavendish met een grote glimlach. "Want ik heb ze de laatste jaren niet van dichtbij kunnen analyseren."

De 'Manx Missile' is met 146 overwinningen een van de succesvolste renners ooit. Met dertig etappezeges in de Tour de France staat hij achter Eddy Merckx (34) tweede op de eeuwige ranglijst, maar de afgelopen jaren kwam de sprinter amper nog in de buurt van de ereplaatsen. Zijn laatste overwinning dateert van begin 2018 (ritzege in de Ronde van Dubai) en zijn laatste succes in de Tour was in 2016.

Die matige prestaties zorgden ervoor dat Cavendish vorig jaar lang in onzekerheid leefde over zijn toekomst, en na Gent-Wevelgem in oktober zelfs in tranen uitbarstte omdat hij mogelijk zijn laatste koers had gereden.

Zover kwam het niet, want in december tekende de Engelsman bij Deceuninck-Quick-Step, de ploeg waar hij tussen 2013 en 2015 al onder contract stond. "Mark had moeite om een nieuw team te vinden, gelukkig voor hem en voor ons hebben we een oplossing gevonden", aldus Patrick Lefevere, de ploegbaas van de Belgische formatie. "Met zijn palmares verdient hij een plek in het team."

'Het team is nog steeds een familie'

De goede relatie tussen Cavendish en Lefevere is de belangrijkste reden dat de wereldkampioen van 2011 terug op het oude nest is. "Na mijn vertrek in 2015 heb ik altijd contact gehouden met Patrick", zegt Cavendish. "Ik vind hem een inspirerende leider en neem graag advies van hem aan. Soms denk ik zelfs: wat zou Patrick in deze situatie doen?"

"Je kunt je niet voorstellen hoe trots ik ben dat ik dit shirt weer mag dragen en voor Patrick mag koersen. Ik had aan het einde van vorig seizoen contact met meerdere ploegen, maar er was maar één team waar ik heen wilde. De renners zijn misschien veranderd, maar het team is nog hetzelfde als vroeger: een echte familie."

In zijn vorige periode bij de formatie van Lefevere boekte Cavendish liefst 44 zeges, of gemiddeld bijna 15 per jaar. In vier seizoenen bij Dimension Data (2016-2019) en één seizoen bij Bahrain McLaren (2020) ging het vervolgens snel bergafwaarts. "Mijn beste en gelukkigste jaren waren bij Quick-Step. Ik heb daarna andere dingen geprobeerd, maar achteraf kan ik zeggen dat ik nooit had moeten vertrekken."

Cavendish én Lefevere weten dat de Brit komend seizoen niet tien of meer koersen zal winnen. "Als ik denk dat ik zes etappes ga winnen in de Tour, dan leef ik in een sprookjeswereld", aldus Cavendish "Maar ik weet dat ik nog iets kan betekenen voor dit team. En dan maakt het niet uit hoeveel races ik zelf win."