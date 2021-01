Fabio Jakobsen is tevreden over zijn herstel van de zware crash vorig jaar in de Ronde van Polen, maar de 24-jarige renner weet nog niet wanneer hij zijn rentree kan maken in het peloton.

"Ik zou graag een datum willen noemen, maar in februari is mijn volgende operatie en we zullen eerst moeten kijken hoe die gaat", zei Jakobsen woensdag bij de digitale ploegpresentatie van zijn team Deceuninck-Quick-Step.

De sprinter zal volgende maand een nieuwe operatie aan zijn kaak ondergaan, nadat daar vorig jaar oktober een bot uit zijn bekken in is gezet. "Als deze nieuwe ingreep goed gaat, kan ik misschien één of twee maanden later weer koersen. Maar als er complicaties zijn, moet ik mijn rentree uitstellen. Het is moeilijk om nu te zeggen in welke wedstrijd ik terug zal keren. Ik hoop zo snel mogelijk, maar dat zegt elke renner na een blessure."

Jakobsen raakte op 5 augustus zwaargewond toen hij in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen door concurrent Dylan Groenewegen de hekken in werd gedrukt. Hij liep zware verwondingen aan onder meer zijn gezicht op en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven, maar is inmiddels goed hersteld.

"Vergeleken met 4 augustus gaat het niet zo goed, maar vergeleken met 6 augustus gaat het heel goed met me", aldus de renner uit Heukelum. "Het gevoel op de fiets is oké. Mijn herstel gaat niet snel, maar ik krijg langzaam weer het gevoel dat ik profrenner ben. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik ben blij met hoe het nu gaat."

Jakobsen (links) was vorige maand mee op trainingskamp in het Spaanse Altea. Jakobsen (links) was vorige maand mee op trainingskamp in het Spaanse Altea. Foto: Deceuninck-Quick-Step Cycling Team

Jakobsen blij dat hij weer met teamgenoten is

Jakobsen stapte in november voor het eerst weer op de fiets voor een training en ging vorige maand met Deceuninck-Quick-Step mee op trainingskamp naar Altea. Momenteel zit hij ook in die Spaanse plaats met een groot deel van zijn ploeggenoten.

"Ik doe weer trainingsritjes met de andere jongens, al doe ik niet met alles mee en neem ik soms een kortere weg terug naar het hotel", aldus Jakobsen, die ontzettend blij is met de steun die hij sinds zijn crash heeft gekregen van zijn ploeg.

"Het is moeilijk om te beschrijven hoe goed het voelt om weer bij mijn teamgenoten te zijn. De crash en de weken erna behoren tot de zwaarste periodes uit mijn leven, dus het maakt me heel gelukkig dat ik nu weer hier kan zijn. Deze ploeg is als een familie. We houden van elkaar."

Routinier Zdenek Stybar noemde het ongelooflijk dat Jakobsen alweer met zijn ploeggenoten kan trainen. "Niemand had verwacht dat hij nu alweer dit niveau zou hebben", zei de Tsjechische renner. "We hoopten vooral dat hij weer terug kon keren op de fiets, zeker in de eerste weken na de crash. Ik wil Fabio geen druk opleggen, maar we geloven allemaal dat hij terug kan keren op zijn oude niveau, en misschien wel beter kan worden."