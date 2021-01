Fabio Aru is eind deze maand een van de namen op de startlijst bij het WK veldrijden in Oostende. De Vuelta a España-winnaar van 2015 maakt deze maand een uitstapje naar de cross en is opgenomen in de Italiaanse ploeg.

Aru, die deze winter overstapte van UAE Team Emirates naar Qhubeka Assos, heeft van zijn nieuwe ploeg toestemming om zich in het veld voor te bereiden op het nieuwe wegseizoen.

De dertigjarige klimmer deed deze maand al mee aan een paar veldritten, waaronder het Italiaanse kampioenschap, waarbij hij tiende werd. Hij is nu een van de twaalf Italianen - zes mannen en zes vrouwen - die het WK gaan rijden.

"Ik doe zonder ambities mee en keer in februari terug op de weg. Ik kijk goed naar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, naar hoe zij het doen in het veld", aldus Aru, die als kind ooit begon met veldrijden.

Fabio Aru liet deze maand op Instagram al weten te genieten van het veldrijden. Foto: instagram.com/fabioaru1

Aru beleefde hoogtijdagen in 2014 en 2015

Aru behoort al jaren tot de klassementsrenners in de grote rondes, al vielen zijn prestaties de laatste jaren wat tegen. Hij piekte in 2014 en 2015 met winst van de Vuelta en een tweede en derde plek in de Giro d'Italia.

Vorig jaar zette Aru, die voor zijn komst naar UAE Team Emirates jaren voor Astana koerste, begin september een punt achter zijn seizoen. Hij kwam niet meer in actie nadat hij afstapte in de negende etappe van de Tour de France.

Het WK veldrijden is op 30 januari. Zeer waarschijnlijk strijden titelverdediger Mathieu van der Poel en Wout van Aert, allebei in het bezit van drie wereldtitels, om de regenboogtrui.