Oud-wielrenner Stefan Denifl is dinsdag veroordeeld tot twee jaar celstraf (waarvan zestien maanden voorwaardelijk) wegens "ernstig sportief bedrog". De Oostenrijker was betrokken bij Operation Aderlass.

De 33-jarige Denifl, oud-renner van onder meer Vacansoleil-DCM en IAM Cycling, heeft toegegeven dat hij tijdens zijn actieve carrière bloeddoping heeft gebruikt. De voormalige renner is een van de sporters die van de diensten van de Duitse dopingarts Mark S. gebruikmaakten.

Zijn zaak kwam aan licht in Operation Aderlass, het onderzoek naar de arts. Bloedzakken van Denifl werden aangetroffen in zijn praktijk in het Duitse Erfurt. Tegen S. werd vorige week een gevangenisstraf van 5,5 jaar geëist voor de rechtbank van München.

Denifl gaf in februari 2020 tijdens een zitting in Innsbruck zijn dopinggebruik toe, maar noemde het zelf geen bedrog. "Ik ben geen crimineel", zei hij. De renner beweerde dat in de wielersport prestaties werden geëist die zonder doping niet mogelijk waren.

Volgens de aanklager gebruikte Denifl tussen 2014 en 2018 bloeddoping. Zijn eindzege in de Ronde van Oostenrijk in 2017 en etappewinst in de Ronde van Spanje van dat jaar zijn hem ontnomen.