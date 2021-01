De Ronde van San Juan gaat dit jaar niet door, zo heeft de organisatie van de Argentijnse wielerronde maandag laten weten. De rittenkoers zou verreden worden van 24 tot en met 31 januari, maar kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Sinds de eerste editie in 1982 is het de eerste keer dat de Ronde van San Juan wordt afgelast. De organisatie gaat zich nu op 2022 richten.

De laatste paar jaren kreeg de koers een steeds internationaler karakter. In 2017 schreef Bauke Mollema de wedstrijd op zijn naam en vorig jaar won het Belgische toptalent Remco Evenepoel het eindklassement.

"We blijven met dezelfde passie en inzet werken aan de groei van de wielersport in ons land", meldt de organisatie. "Deze koers moet uitgroeien tot een Argentijnse klassieker op de wielerkalender. Als de mondiale gezondheidssituatie verbetert, hopen we de internationale wielersterren weer te verwelkomen."

Ook dit jaar heeft de wielerwereld te lijden onder het coronavirus. Eerder ging er al een streep door de Tour Down Under in Australië en de Challenge Mallorca in Spanje.

De Ronde van Valencia van 3 tot en met 7 februari is vooralsnog de eerste koers van naam die wel doorgaat.