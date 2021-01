Na zijn valpartij in de Tour de France is Bauke Mollema weer fit in voorbereiding op het nieuwe wielerjaar. De klimmer van Trek-Segafredo heeft daarin zijn zinnen op onder meer de olympische wegrit gezet.

Het 234 kilometer lange parcours rondom Mount Fuji telt vijf beklimmingen, waarna de finish na een afdaling ligt. "Ik zie daar kansen, al moet ik natuurlijk nog wel geselecteerd worden", zegt Mollema maandag over de olympische wegrit, die op 24 juli verreden wordt.

In de aanloop naar de olympische wegwedstrijd zal Mollema de Giro d'Italia en de Tour de France rijden, zo maakte zijn ploeg maandag bekend tijdens een presentatie in Spanje. Die laatste koers eindigt op 18 juli.

Ook Vincenzo Nibali zal beide grote rondes rijden, de Italiaan zal in elk geval in eigen land als kopman fungeren. "Over mijn rol hebben we het nog gehad", laat Mollema weten.

"In de Giro ga ik niet voor het klassement. Met Nibali heb je een favoriet voor de eindzege in de ploeg. Ik wil er graag rijden en in welke rol hangt ook een beetje af van de situatie en wat de ploeg van mij vraagt."

Mollema kiest voor nieuwe trainingsvorm

De 34-jarige Groninger heeft al bijna een half jaar niet meer gereden. Zijn laatste koers was de Tour van vorig jaar. Bij een valpartij liep hij een gecompliceerde polsbreuk op.

Inmiddels is Mollema hersteld en is hij eerder dan normaal begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik denk dat ik de winter goed ben doorgekomen en misschien zelfs iets voorlig op schema."

De extra koersloze tijd besteedde hij ook aan nieuwe trainingsvormen. "Intensievere blokken trainen, bijvoorbeeld. Ik merkte dat ik er baat bij heb gehad toen het seizoen weer begon. Dat heb ik deze winter doorgezet."

Mits het coronavirus het toelaat, begint Mollema in februari aan het seizoen in de Ster van Bessèges. "Daarna nog wat Franse koersen en dan ga ik me met name richten op de Waalse klassiekers. Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer een breder wielerjaar gaat worden. En ik wil er dit keer begin februari meteen staan."