Bauke Mollema rijdt komend seizoen zowel de Giro d'Italia als de Tour de France, zo maakt zijn ploeg Trek-Segafredo maandag bekend. In beide grote rondes is de Italiaan Vincenzo Nibali een van zijn ploeggenoten.

Over de rolverdeling zegt de ploeg niets. Nibali, die de Ronde van Italië in 2013 en 2016 al won, zal met name in de ronde van zijn thuisland geen genoegen nemen met minder dan het kopmanschap. De 'Haai van Messina' won de Tour in 2014.

Afgelopen seizoen reed Mollema alleen de Tour de France, maar de Groninger kon de Ronde van Frankrijk niet afmaken. In de dertiende etappe liep hij bij een val een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op en daarmee was zijn seizoen voorbij.

Het wordt de elfde keer dat Mollema aan de start staat van de Tour de France. In 2013 (zesde) en 2015 (zevende) eindigde de renner van Trek-Segafredo in de top tien van het algemeen klassement. In 2017 boekte hij zijn tot dusver enige etappezege in de Tour.

Mollema deed in 2019 voor het laatst mee aan de Giro d'Italia en staat voor zijn vierde deelname aan de traditioneel eerste grote ronde van het jaar. Zowel in 2017 (zevende) als 2019 (vijfde) eindigde hij in de top van het eindklassement.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt de Tour dit jaar van 26 juni tot en met 18 juli gehouden. De Giro d'Italia begint en eindigt in mei (8-30 mei). De Italiaan Giulio Ciccone, tweevoudig ritwinnaar in de Giro en winnaar van de bergtrui in 2019, zal Mollema en Nibali vergezellen in de Ronde van Italië.