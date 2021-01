Chris Froome merkt dat hij de overstap naar zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation goed kon gebruiken. De viervoudig Tour de France-winnaar bereidt zich momenteel voor op zijn eerste koers van dit seizoen, de Ronde van San Juan eind januari.

"De overstap naar een ander team helpt me nu mentaal zo veel en geeft me nieuwe motivatie", zegt de 35-jarige Froome zondag in een video op YouTube. "Het is een nieuw project, een nieuw hoofdstuk. Dat voelt behoorlijk verjongend."

Froome reed de afgelopen elf jaar voor INEOS en diens voorganger Sky. Met de Britse formatie won de Brit in 2013, 2015, 2016 en 2017 de Tour de France. Ook schreef hij de Vuelta a España (2011 en 2017) en de Giro d'Italia (2018) op zijn naam.

"Ik ben nu 35 jaar oud en kom terug van een zware blessure", verwijst Froome naar de verwondingen die hij vorig jaar overhield aan een val tijdens een training. Dit seizoen merkte hij dat hij aan een nieuwe omgeving toe is. "Jaar in jaar uit reed ik voor hetzelfde team. Dat voelde toch een beetje als copy-paste."

'Mijn doel is weer op topniveau te komen'

Vorig jaar miste Froome de Tour door zijn zware blessure en dit jaar werd hij niet opgenomen in de selectie van INEOS Grenadiers voor de Franse wielerronde. Desondanks wil hij bij zijn nieuwe ploeg nog altijd meestrijden voor de eindzege in 'La Grande Boucle'.

"Mijn doel is weer op topniveau te komen. Ik ben erg optimistisch over komend seizoen", laat hij weten. De afgelopen periode heeft hij in Californië aan "zwakheden als gevolg van zijn blessures en zijn balans" gewerkt.

Froome begint op 24 januari in Argentinië aan zijn seizoen. Daar rijdt hij tot en met 31 januari de Ronde van San Juan.