Wout van Aert is zondag voor de vierde keer in zijn loopbaan Belgisch kampioen veldrijden geworden. De renner van Jumbo-Visma werd deze week voor het eerst vader en beleefde daardoor geen ideale voorbereiding, maar was veruit de beste in Meulebeke.

Van Aert sloeg in de tweede ronde een gat met titelverdediger Laurens Sweeck en hield in de rondes die volgden Toon Aerts en Michael Vanthourenhout achter zich. Zij werden tweede en derde.

"Ik wilde het voor de koers niet zeggen, maar ik heb zes nachten amper geslapen. Blijkbaar heb je dat niet nodig als je op een wolk leeft", zei de 26-jarige Van Aert. "Ik wil deze zege opdragen aan mijn zoon Georges en mijn vrouw Sarah."

"Ik voelde me in het begin goed en kon op een goede manier afstand nemen. Maar vanaf halverwege de koers zat ik op mijn limiet. Gelukkig ging ik toen al aan de leiding en moest ik alleen mijn voorsprong zien te behouden. Maar ik had niet de energie die ik eigenlijk wilde hebben."

Eerder op de dag zette Sanne Cant haar dominantie bij de Belgische vrouwen voort. De drievoudig wereldkampioene werd voor de twaalfde keer op rij nationaal kampioene. Ze bleef Lotte Kopecky (tweede) en Alicia Franck (derde) voor.

De Nederlandse kampioenschappen, die ook voor dit weekend gepland stonden in Zaltbommel, gingen niet door vanwege de strenge coronamaatregelen. Er wordt nog gekeken naar een andere datum. Het WK is eind januari in het Belgische Oostende.