De Ronde van Polen is zaterdag bij het Poolse sportgala uitgeroepen tot Evenement van het Jaar. De organisatie van de wielerkoers kreeg vorig jaar juist veel kritiek na de vreselijke crash van Fabio Jakobsen in de eerste etappe.

Jakobsen raakte zwaargewond toen hij begin augustus bij de massasprint in Katowice de hekken in werd gereden door Dylan Groenewegen. De 24-jarige Nederlander van Deceuninck-Quick-Step lag enkele dagen in coma, maar kan inmiddels weer denken aan een rentree in het peloton.

De UCI legde de schuld voor de zware crash bij Groenewegen, die een schorsing van negen maanden kreeg. Veel mensen uit de wielerwereld richtten hun pijlen echter ook op de organisatie van de Ronde van Polen.

Zo was de dalende finishstraat in Katowice al langer berucht vanwege de recordsnelheden die er bereikt worden. Bovendien was er ook kritiek op de plaatsing en de kwaliteit van de hekken naast de weg, aangezien die zeer makkelijk braken nadat Jakobsen er tegenaan viel.

Verschillende ploegen, waaronder Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma, willen naar aanleiding van het incident in Polen dat er zo snel mogelijk een nieuwe organisatie wordt opgetuigd die de veiligheid tijdens koersen controleert en handhaaft.

Jakobsen zei vorige maand in een interview met het AD ook dat er veel beter gekeken moet worden naar de veiligheid van renners. "De UCI zou zich er veel meer over moeten buigen. Dit soort gevaarlijke finishes moet eruit. Wat ik wel weet, is dat ik niet meer meesprint als ik zie dat de hekken niet deugen."

Lewandowski Pools Sporter van het Jaar

Volgens de jury van het Poolse sportgala krijgt de Ronde van Polen de prijs voor Evenement van het Jaar, omdat het de organisatie gelukt is om de eerste World Tour-koers na de coronapauze van bijna zes maanden te organiseren.

Voetballer Robert Lewandowski werd bij het gala uitgeroepen tot Sporter van het Jaar in Polen. Tennisster Iga Swiatek, die in 2020 Roland Garros won, eindigde als tweede in de verkiezing.