Marc Hirschi vervolgt zijn wielerloopbaan bij UAE Team Emirates. De talentvolle Zwitser tekende zaterdag een driejarig contract bij de ploeg van Tour de France-winnaar Tadej Pogacar.

De 22-jarige Hirschi stond aanvankelijk tot en met 2021 onder contract bij Team DSM (het voormalige Sunweb), maar dinsdag gingen de twee partijen abrupt uit elkaar. Vier dagen later is de revelatie van 2020 al in Abu Dhabi, waar zijn nieuwe ploeg een trainingskamp belegt.

"Ik wil mijn vorige team bedanken voor alles wat ze voor me hebben gedaan in de afgelopen drie jaar en ik ben heel blij dat ik UAE Team Emirates ga versterken. We hebben dezelfde doelen", zegt Hirschi in een verklaring van de ploeg.

Hirschi beleefde afgelopen wielerseizoen zijn grote doorbraak. De wereldkampioen bij de junioren van 2018 won op fraaie wijze een etappe in de Tour de France, schreef de Waalse Pijl op zijn naam en eindigde als tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Eind september veroverde Hirschi bovendien brons in de wegwedstrijd van de WK wielrennen in het Italiaanse Imola. Hij moest wereldkampioen Julian Alaphilippe en Wout van Aert voor zich dulden.

Bij UAE Team Emirates komt Hirschi in een ploeg met onder anderen Tour-winnaar Pogacar. De WorldTour-formatie maakte vrijdag bekend dat alle renners en stafleden deze week zijn ingeënt tegen COVID-19.

