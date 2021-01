Wout Poels heeft van de Tour de France zijn hoofddoel van komend wielerseizoen gemaakt, zo laat hij vrijdag weten tijdens de teampresentatie van Bahrain Victorious. Ook hoopt de 33-jarige Limburger in de zomer aan de start te staan van de olympische wegwedstrijd in Tokio.

Poels weet nog niet of hij ook voor het klassement wil gaan in de Tour de France. De Nederlander, die vorig jaar zesde werd in de Vuelta a España, laat die keuze afhangen van de prestaties van Mikel Landa. De Spanjaard zal in de Tour als kopman van Bahrain Victorious fungeren en rijdt ook de Giro d'Italia.

"Bij mij is het altijd even kijken hoe ik de eerste week doorkom", zei Poels tijdens de digitale presentatie. "Het is afwachten hoe Mikel uit de Giro komt. Maar als hij in topvorm is, rijden we voor hem. Het is goed om meerdere opties te hebben."

Na de Tour de France zou Poels graag in actie komen op de Olympische Spelen. "Het parcours met veel klimmen ligt me goed", liet hij weten. "Maar ik moet natuurlijk eerst geselecteerd worden. Als ik goed rijd in de Ardennenklassiekers, zit het er wellicht in."

De Tour de France staat van 26 juni tot en met 18 juli op de kalender. De wegwedstrijd in Tokio wordt slechts zes dagen na het einde van de Franse wielerronde verreden. "Dat is niet ideaal, maar ik zie het niet als een heel groot probleem. Eerder afstappen in de Tour is voor mij in ieder geval geen optie."

Poels begint zijn seizoen op 3 februari in de Ronde van Valencia. Daarna rijdt hij onder meer Parijs-Nice, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In het Critérium du Dauphiné gaat hij zich voorbereiden op de Tour.