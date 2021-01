Renners en stafleden van UAE Team Emirates, onder wie Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, hebben vrijdag het vaccin tegen COVID-19 toegediend gekregen. De WorldTour-ploeg was een van de formaties die in 2020 flink geraakt werden door het coronavirus.

"Het hele team is heel blij dat we de mogelijkheid hebben gekregen om onszelf en anderen te beschermen door het vaccin te nemen. We zijn trots dat het land een leidende rol op zich heeft genomen om zo snel mogelijk weer terug naar normaal te gaan", zegt teambaas Mauro Gianetti in een verklaring.

Gianetti kondigde begin december al aan dat UAE Team Emirates begin januari tijdens een trainingskamp in Abu Dhabi ingeënt zou worden. In totaal hebben nu 27 renners en 32 stafleden van de ploeg het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm toegediend gekregen.

Onder anderen topsprinter Fernando Gaviria raakte in februari besmet met het coronavirus, nadat hij tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten in aanraking was gekomen met twee besmette stafleden.

De Colombiaan moest na een quarantaineperiode behandeld worden in het ziekenhuis en werd twee weken later ontslagen. In oktober testte Gaviria tijdens de Giro d'Italia opnieuw positief op het coronavirus.

UAE Team Emirates bereidt zich op dit moment voor op het nieuwe wielerseizoen. De eerste WorldTour-koers is eind februari de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.