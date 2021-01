Marc Hirschi is dinsdag ondanks een doorlopend contract vertrokken bij Team DSM, de nieuwe naam van de ploeg die tot vorig seizoen Team Sunweb heette. De jonge Zwitser beleefde afgelopen jaar zijn grote doorbraak.

Het contract van de 22-jarige Hirschi liep door tot eind 2021, maar het team heeft de verbintenis per direct beëindigd. De renner en de ploeg wensen verder geen commentaar te geven.

DSM meldt alleen dat het Hirschi "het allerbeste" wenst in het verdere verloop van zijn carrière en spreekt zijn dankbaarheid uit voor de bijdrage die het talent heeft geleverd aan het team.

De wereldkampioen bij de junioren van 2018 won vorig jaar een etappe in de Tour de France, waarin hij ook werd verkozen tot strijdlustigste renner. Daarnaast zegevierde Hirschi in de Waalse Pijl, werd hij knap derde op de WK en eindigde hij als tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

Hirschi stapte in 2018 over naar de opleidingsploeg van het Duits/Nederlandse Sunweb, waarna hij een jaar later naar de WorldTour-ploeg doorschoof.

Hirschi niet eerste grote naam die vertrekt bij ploeg

DSM moest deze winter al afscheid nemen van een flink aantal toprenners. Wilco Kelderman vertrok naar BORA-hansgrohe, Sam Oomen stapte over naar Jumbo-Visma en de Australiër Michael Matthews keerde terug naar Team BikeExchange, dat vorig seizoen nog Mitchelton-SCOTT heette.

Hirschi is bovendien niet de eerste kopman die vertrekt terwijl hij nog een doorlopend contract heeft bij het team van Iwan Spekenbrink: Marcel Kittel, Warren Barguil, Tom Dumoulin en Matthews gingen de Zwitser voor. Het is in het wielrennen niet heel gebruikelijk dat een contract niet wordt uitgediend.