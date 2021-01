Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome slaat deze maand de eerste trainingsstage met zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation in Spanje over.

De 35-jarige Froome bereidt zich momenteel in Californië voor op het komende seizoen en hij heeft toestemming gekregen van de ploegleiding om daar voorlopig te blijven.

"Chris heeft grote stappen gemaakt in zowel zijn revalidatie als op het vlak van krachttraining", legt prestatiemanager Paulo Saldanha maandag uit op de site van zijn ploeg.

"Hij moet na zijn zware val in 2019 nog opnieuw de juiste balans in zijn lichaam vinden. Na intern overleg is besloten hem verder te laten trainen in zijn huidige omgeving. We denken dat dit het beste is voor zijn ontwikkeling op en naast de fiets."

Het Israëlische WorldTour-team was in eerste instantie van plan de eerste trainingsstage van 2021 in Israël af te werken. Door de coronacrisis bleek dat echter niet mogelijk. Vanaf volgende week dinsdag is het team actief in Gerona.

Froome reed de afgelopen elf jaar voor INEOS en diens voorganger Sky. De Engelsman is van plan om in de Argentijnse rittenkoers Ronde van San Juan (24-31 januari) te debuteren voor Israel Start-Up Nation.