Denise Betsema heeft zondag na een lange solo de wereldbekercross in het Zeeuwse Hulst gewonnen. De 27-jarige Nederlandse bleef landgenoten Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado ruim een minuut voor. Brand pakte wel de eindzege in de wereldbeker.

Bij de eerste drie wereldbekers van dit seizoen ging de zege naar Brand, maar de 31-jarige Zuid-Hollandse moest in Zeeland al in de eerste van in totaal zeven rondes in de achtervolging. De relatief lichte Betsema kon uitstekend uit de voeten op het heuvelachtige parcours en sloeg in de tweede omloop een gat.

Brand, Alvarado en Annemarie Worst gingen gezamenlijk in de achtervolging, maar het Nederlandse trio werkte niet goed samen. Brand besloot daarom alleen op jacht te gaan naar Betsema, maar de Texelse vergrootte haar voorsprong van een halve minuut alleen maar in de slotfase.

Betsema won twee jaar geleden ook in Hulst, maar die zege werd geschrapt nadat ze positief testte op anabole steroïden. Dat verboden middel zat in een vervuild en legaal voedingssupplement. De rijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal boekte in Zeeland haar tweede zege van het seizoen en de tweede wereldbekerzege uit haar carrière.

De wereldbeker wordt over drie weken afgesloten met de Druivencross in het Belgische Overijse. Brand heeft in het klassement een onoverbrugbare voorsprong van 42 punten op Betsema en is dus al zeker van haar eerste eindzege in de World Cup.

Later op de dag komen de mannen - met Mathieu van der Poel en Wout van Aert - nog in actie in Hulst.