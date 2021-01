Ceylin del Carmen Alvarado heeft vrijdag voor het tweede jaar op rij de GP Sven Nys op haar naam geschreven. De Nederlandse veldrijdster was in het Belgische Baal te sterk voor haar landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema.

Betsema en wereldkampioene Alvarado gingen er na de start met z'n tweeën vandoor, maar Brand wist het gat snel te dichten. Ondanks wat foutjes hier en daar bleef het trio vrijwel de hele wedstrijd bij elkaar rijden.

In de slotfase moest Betsema alsnog lossen na een versnelling bij Brand. Alvarado kon wel mee en beschikte in de slotmeters over de langste adem. Brand kwam vier seconden later over de streep, ruim voor Betsema (derde) en Fem van Empel (vierde), die de Nederlandse top vier completeerde.

De GP Sven Nys is de vijfde cross in de strijd om de Soudal Ladies Trophy. Alvarado won eind december ook de Herentals Cross en is tot dusver de enige met twee zeges op haar naam. Er worden nog drie wedstrijden verreden.

Later op Nieuwjaarsdag gaan ook de mannen van start, met onder anderen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De laatste drie edities werden gewonnen door Van der Poel.