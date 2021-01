Mitchelton-SCOTT zal vanaf dit jaar als Team BikeExchange in het peloton actief zijn. De Australische wielerploeg kondigde de nieuwe hoofd- en titelsponsor vrijdag aan.

BikeExchange, een online platform voor het verkopen van fietsen en accessoires, is al sinds 2015 als sponsor aan Mitchelton-SCOTT verbonden. Vanaf dit jaar wordt het bedrijf dus titelsponsor van het WorldTour-team.

Simon Yates en Teniel Campbell, die onlangs werd aangetrokken voor de vrouwenploeg, presenteerden het nieuwe tenue op Nieuwjaarsdag. De ploeg zal in een wit shirt met zwarte vlakken op de schouders gaan rijden, met enkele groene tinten.

"Mitchelton-SCOTT heeft over de afgelopen jaren grote successen geboekt op het hoogste niveau. Met BikeExchange als nieuwe titelsponsor gaan we ons tiende seizoen in met veel ambities en honger naar nieuw succes", zegt voorzitter Darach McQuaid in een verklaring van de ploeg.

De afgelopen vijf jaar stond Annemiek van Vleuten onder contract bij Mitchelton-SCOTT, maar de 38-jarige Nederlandse rijdt vanaf komend seizoen voor het Spaanse Movistar.

Het nieuwe WorldTour-seizoen gaat eind februari van start met de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.