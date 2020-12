Mathieu van der Poel heeft 2020 afgesloten met een veldritzege in Bredene. De wereldkampioen boekte woensdag bij de koers uit de Ethias Cross-reeks zijn vijfde overwinning van het seizoen en zijn dertiende van het kalenderjaar.

Wout van Aert, die zondag in de modder van Dendermonde veel te sterk was voor Van der Poel, was er niet bij in West-Vlaanderen. Dat gold ook voor de Brit Tom Pidcock.

Van der Poel was daardoor de huizenhoge favoriet en hij maakte die status waar. In de vierde van in totaal acht rondes reed hij weg bij zijn laatste rivaal Toon Aerts en vervolgens soleerde de Nederlander zonder al te veel problemen naar de winst.

De Belg Aerts eindigde op een minuut als tweede en zijn landgenoot Michael Vanthourenhout werd derde.

Op Nieuwjaarsdag is er met de GP Sven Nys in Baal een klassieker op de veldritkalender. Dan komt Van der Poel zijn grootste rivalen Van Aert en Pidcock wel weer tegen.

Bij de vrouwen ging de zege in Bredene naar de negentienjarige Hongaarse Kata Blanka Vas, die drievoudig wereldkampioen Sanne Cant uit België meer dan een minuut voorbleef. De Nederlandse toppers, die dit seizoen domineren, stonden allemaal niet aan de start.