Mathieu van der Poel heeft zijn deelname toegezegd aan de wereldbekercross veldrijden in Hulst van komende zondag. De Nederlander maakt deel uit van de twaalfkoppige selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

De 25-jarige Van der Poel deed zondag ook mee aan de wereldbekerveldrit in het Belgische Dendermonde, maar daar stelde hij teleur. De regerend wereldkampioen werd op bijna drie minuten gereden door rivaal Wout van Aert.

In de aanloop naar de derde cross van het seizoen liet Van der Poel bij BN De Stem nog weten te twijfelen over deelname aan de wereldbekerwedstrijd in Hulst. Aangezien de eindstand in de wereldbeker bepalend is voor de startopstelling bij het WK in januari, wil Van der Poel geen risico's nemen en gaat hij toch gewoon rijden in Zeeland.

"Voor een goede startpositie op het WK volgende maand blijft deelname belangrijk", onderstreept bondscoach De Knegt maandag op de site van de Nederlandse wielerbond KNWU. "Bovendien verwacht ik dat hij er bijzonder gebrand op zal zijn om te winnen na zijn tweede plek in Dendermonde."

Bij de vrouwen staan met Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand, Yara Kastelijn en Denise Betsema alle toppers aan de start in Hulst. Ook mountainbikester Anne Tauber maakt deel uit van de selectie.

De veldrit in het Zeeuwse Hulst is de vierde en voorlaatste cross van het wereldbekerseizoen. Op 24 januari wordt er ook nog gereden in het Belgische Overijse.