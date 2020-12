Mathieu van der Poel is niet te spreken over het parcours bij de wereldbekerveldrit in het Belgische Dendermonde. De regerend wereldkampioen werd zondag in de modderige cross op bijna drie minuten gereden door Wout van Aert.

"Ik wist op voorhand dat dit parcours echt iets voor Wout is", baalde Van der Poel na afloop bij Sporza. "Hij stak er echt bovenuit vandaag. Dit was gewoon niet mijn ding. Ik vond het een kutparcours."

Vanwege storm Bella stond er enige tijd een vraagteken achter de veldrit in Dendermonde. De organisatie besloot de wedstrijd op een iets aangepast parcours toch door te laten gaan.

Op het loodzware parcours vol modder reed Van Aert al snel weg bij de concurrentie. De Belg breidde zijn voorsprong steeds verder uit en had op de finish 2 minuten en 49 seconden voorsprong op Van der Poel, die als tweede eindigde.

"Het kan niet altijd je ding zijn, maar ik vond dit een beetje wereldbeker-onwaardig", zei Van der Poel. "Dat neemt niets af van de prestatie van Wout. Hij was echt extreem sterk. Het was al heel snel duidelijk dat ik niet kon volgen, waarop ik mij maar op de tweede plaats heb gefocust."

Wout van Aert was een klasse apart in Dendermonde. Foto: ANP

Van Aert: 'Een van de gekste crossen ooit'

Van Aert had naar eigen zeggen juist "enorm genoten" van de opzienbarende rit als gevolg van de zware weersomstandigheden en het loodzware parcours. "Dit was een van de gekste crossen die ik ooit heb gereden", aldus de drievoudig wereldkampioen na de finish.

"Het had niet veel zin om tactiek toe te passen. Elke ronde werd het lastiger en werden de looppassages langer. Ik moest een tempo zoeken dat ik kon volhouden en dat lag vandaag blijkbaar hoger dan bij de rest."

Dat hij zijn grote rivaal Van der Poel op de finish bijna drie minuten achter zich liet, zegt Van Aert echter niet zo veel. De Jumbo-Visma-renner was zich ervan bewust dat dit een unieke samenloop van omstandigheden was en verwacht dat hij de volgende keer weer de nodige tegenstand krijgt.

"Die grote verschillen moet je in perspectief plaatsen. Hier krijg je automatisch meer verschillen dan in een cross zoals gisteren in Zolder. Het heeft veel met het parcours te maken en het wil dus niet zeggen dat ik ineens veel beter ben dan de rest."