Mathieu van der Poel boekte zaterdag bij de Superprestige-veldrit in het Belgische Heusden-Zolder een overtuigende zege. De drievoudig wereldkampioen reed bijna een uur alleen aan kop, maar het was volgens hem ook weer geen eenvoudige overwinning.

Van der Poel reed al in de tweede ronde weg bij de concurrentie, nadat zijn Belgische rivaal Wout van Aert een lekke band had gekregen. Daarna bouwde hij zijn voorsprong snel uit en soleerde hij naar de winst.

"Ik had niet verwacht om zo snel alleen te zitten", zei de 25-jarige renner van Alpecin-Fenix na afloop tegen Sporza. "Van Aert had een lekke band en ik wilde hem niet terug laten komen. Ik heb toen voor het eerst geprobeerd om het tempo op te voeren."

"Toen het gat groot genoeg was, kon ik mijn eigen tempo rijden", vervolgde Van der Poel, die zijn vierde zege van het seizoen boekte. "Het was een mooie prestatie, maar het was ook een lang uur alleen. Het was zeker niet gemakkelijk."

Het podium met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Lars van der Haar (van links naar rechts). Het podium met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Lars van der Haar (van links naar rechts). Foto: ANP

Van Aert: 'Ben voor het hoogst haalbare gegaan'

Uiteindelijk bleef Van der Poel nummer twee Van Aert 38 seconden voor. De Belg, die na zijn lekke band ook nog ten val kwam, had zich er al snel bij neergelegd dat de overwinning er voor hem niet inzat.

"Nog voor ik een nieuwe fiets had, had ik mijn beslissing al gemaakt: gewoon voor het hoogst haalbare gaan", vertelde Van Aert, die nummer drie Lars van der Haar net achter zich hield. "Zo heb ik toch zo zuinig mogelijk de tweede plek veroverd. Dat ik nog de snelste ronde rijd, is goed voor mijn moraal."

Zondag staan Van der Poel en Van Aert ook allebei aan de start bij de wereldbeker in Dendermonde. De 26-jarige renner van Jumbo-Visma kijkt in ieder geval uit naar die wedstrijd.

"Ik heb wel zin in de modderrace in Dendermonde morgen. De verhalen die ik hoor over het parcours, worden steeds spectaculairder", besloot Van Aert.