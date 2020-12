Taco van der Hoorn blijft actief in de WorldTour. De 27-jarige Wageninger, die de afgelopen twee seizoenen bij Jumbo-Visma reed, gaat vanaf volgend jaar aan de slag bij het Belgische Intermarché Wanty-Gobert, meldt de ploeg zaterdag.

Van der Hoorn tekende in november nog een contract bij de continentale ploeg BEAT Cycling, maar hij leverde zijn verbintenis een maand later weer in toen duidelijk werd dat hij naar Wanty-Gobert kon verkassen. De Belgische ploeg rijdt vanaf volgend seizoen onder de licentie van CCC voor het eerst in de WorldTour, de hoogste klasse in het wielrennen.

"Ik ben ontzettend blij om volgend seizoen de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te verdedigen", aldus Van der Hoorn. "Mijn doelen en capaciteiten zullen binnen dit team uitstekend tot hun recht komen. Een dienende rol ligt me, maar het zelf op zoek gaan naar de winst intrigeert me evenzeer. De combinatie van beide die me bij deze Belgische structuur aangeboden werd, is een perfecte uitdaging."

De 27-jarige Van der Hoorn had in de afgelopen twee seizoenen bij Jumbo-Visma een knechtrol. Bij zijn vorige ploeg Roompot wist hij in 2018 nog een etappe in de BinckBank Tour te winnen. Het is tot dusver zijn grootste zege als prof. Hij reed nog geen enkele grote ronde.

Bij Wanty-Gobert zijn verschillende Nederlanders actief. Naast Van der Hoorn staan ook Boy en Danny van Poppel, Corné van Kessel, Maurits Lammertink en Wesley Kreder onder contract bij de Belgische formatie. Met Aike Visbeek heeft Wanty-Gobert ook een Nederlandse performance manager.