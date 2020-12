Mathieu van der Poel heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de Superprestige-veldrit in Heusden-Zolder gewonnen. De regerend wereldkampioen kwam met ruime voorsprong op de concurrentie solo over de finish. Eli Iserbyt kwam al vroeg in de koers hard ten val. Bij de vrouwen voerde Lucinda Brand een Nederlands podium aan.

Van der Poel reed al in de tweede ronde weg bij de rest van het veld en bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. De Nederlander profiteerde van een lekke band van zijn Belgische rivaal Wout van Aert, die ook nog ten val kwam.

Even later ging ook Iserbyt onderuit. De Europees kampioen kwam lelijk ten val en schreeuwde het uit van de pijn. Er zou een andere renner over zijn elleboog zijn gereden. Iserbyt werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Van der Poel had op dat moment al een ruime voorsprong op de concurrentie te pakken. Uiteindelijk bleef hij Van Aert 38 seconden voor. Lars van der Haar eindigde kort achter de Belg als derde.

Voor Van der Poel is het zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder triomfeerde hij in Essen, bij de wereldbeker in Namen en in de Scheldecross. Afgelopen woensdag moest de drievoudig wereldkampioen in Herentals nog zijn meerdere erkennen in Van Aert.

Lucinda Brand won de sprint tussen vier Nederlandse vrouwen. Foto: ANP

Brand voert Nederlands podium aan

Bij de vrouwen bleef Brand regerend wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado (tweede) en Annemarie Worst (derde) voor. Denise Betsema kwam als vierde over de finish. Manon Bakker eindigde op gepaste afstand als vijfde.

Voor Brand is het haar vijfde overwinning op rij in de Superprestige. Ze was eerder de sterkste in Niel, Merkplas, Boom en Gavere. In het klassement gaat ze ook aan de leiding.

De veldrit in Heusden-Zolder was de voorlaatste van dit seizoen in de Superprestige. Op 6 februari staat in Middelkerke de laatste van het seizoen op het programma.