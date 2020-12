Remco Evenepoel lijkt komende zomer niet mee te doen aan de Tour de France. Het Belgische toptalent geeft vooralsnog de voorkeur aan de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

"Ik wil eerst in een van de twee andere grote rondes starten én die ook uitrijden voordat ik naar de Tour ga", zegt Evenepoel vrijdag in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Ik maak weinig onderscheid tussen de drie rondes, in mijn ogen zijn ze even belangrijk."

"Al is de Tour qua uitstraling wel het grootste", vervolgt Evenepoel. "Daardoor komt er meer druk en spanning bij kijken en is de Tour ook voor de sponsors het interessantst. Maar eerst wil ik zien wat het resultaat wordt in de andere twee rondes. Dan pas kunnen we verder kijken."

Evenepoel wordt beschouwd als de talentvolste klassementsrenner van België. De twintigjarige klimmer van Deceuninck-Quick-Step won al veertien koersen bij de profs en greep vorig jaar als jongste renner ooit de Europese titel tijdrijden in Alkmaar. Mede daarom werd hij in december vorig jaar uitgeroepen tot beste Belgische renner van het jaar.

Remco Evenepoel kwam in augustus zwaar ten val in de Ronde van Lombardije en belandde in een ravijn. Foto: Pro Shots

'Nog niet in staat om diep te gaan'

Ook in het afgelopen seizoen maakte Evenepoel indruk met eindzeges in onder meer de Ronde van Polen en de Ronde van Burgos, maar zijn opmars werd ruw onderbroken door een zware val in de Ronde van Lombardije op 5 augustus. Hij sloeg in een afdaling over de kop en belandde in een ravijn.

Bij de val liep Evenepoel onder andere een bekkenbreuk en een gekneusde long op. Hij bracht een week door in het ziekenhuis en moest noodgedwongen afzeggen voor de Giro d'Italia, waar de Belg zijn debuut in een grote ronde zou maken.

Bijna vijf maanden na dato is Evenepoel nog niet hersteld van de gevolgen van de val. "Mijn lichaam is nog niet in staat om diep te gaan", zegt hij na een winterstage in Spanje. "Het is nog altijd revalideren en opbouwen om weer de oude te worden. Dat neemt veel tijd in beslag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik op mijn oude niveau ga komen."