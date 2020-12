Fabio Jakobsen heeft vooralsnog geen behoefte aan een ontmoeting met Dylan Groenewegen, die afgelopen zomer de vreselijke val veroorzaakte waardoor Jakobsen moest vrezen voor zijn leven. Dat vertelt de renner van Deceuninck-Quick-Step donderdag in een interview met het AD, waarin hij uitgebreid terugblikt op de val en de gevolgen.

"Hij heeft me een bericht gestuurd om te vragen hoe het met me ging. Daar heb ik op gereageerd. Niet lang geleden heeft hij me gevraagd of we een keer konden afspreken. Ik snap dat het ook op zijn ziel drukt, dat hij het ook achter zich moet laten. Maar ik ben er nog niet aan toe", zegt Jakobsen in het interview.

"Ik wil eerst iets meer weten hoe ik eraan toe ben, qua herstelproces. Hoe beter het met mij gaat, hoe beter het ook voor hem is. Hij heeft dit ook niet gewild. En hij krijgt een hoop stront over zich heen van anonieme mensen achter hun toetsenbordje - dat is belachelijk. Ik hoop oprecht dat hij straks weer in de sprints kan doen waar hij goed in is, dat dit straks achter ons ligt."

De 24-jarige Jakobsen raakte zwaargewond nadat hij door concurrent Groenewegen tijdens een sprint de hekken in werd gedrukt. Hij liep zware verwondingen aan onder meer zijn gezicht op en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven, maar herstelt inmiddels goed en stapte een maand geleden voor het eerst weer op de fiets.

De zware crash in de Ronde van Polen in beeld. De zware crash in de Ronde van Polen in beeld. Foto: ANP

'We moeten af van die wildwest'

Groenewegen zat stuk na het incident, kwam sindsdien niet meer in actie en werd in november met terugwerkende kracht voor negen maanden geschorst door de UCI. "Het is heel lang. Maar als je het netto bekijkt, is het maar een maand of twee", zegt Jakobsen daarover.

"Uiteindelijk heeft hij het leven van iemand anders in gevaar gebracht door zo gevaarlijk te sprinten. Daar moeten we veel meer naar kijken in het wielrennen. We moeten af van die 'wildwest', van het idee dat je kunt sprinten zonder oog voor anderen. Laat dit een precedent zijn: de volgende die zoiets doet, staat ook minimaal een half jaar langs de kant."

Wat dat betreft hoopt Jakobsen dat de crash een keerpunt is. "Ik hoop het. De UCI zou zich er veel meer over moeten buigen. Dit soort gevaarlijke finishes moet eruit. Wat ik wel weet, is dat ik niet meer meesprint als ik zie dat de hekken niet deugen."

De crash van Jakobsen en Groenewegen krijgt ook nog een juridisch vervolg. Ruim een maand geleden werd al bekend dat Groenewegen in ieder geval twee rechtszaken kan verwachten. Mogelijk worden ook Groenewegens werkgever Jumbo-Visma, de UCI en de organisatie van de Ronde van Polen (deels) aansprakelijk gesteld.